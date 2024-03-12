Республиканские власти держат под контролем 132 дороги, рискующие оказаться весной под водой

Ранее эти участки региональных дорог уже подтапливались в период весеннего половодья.

Противопаводковая комиссия утвердила перечень мероприятий для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, доведенный до подрядных организаций.

Так, искусственные сооружения регулярно проверяют и обследуют. Закрепленные службы очищают отверстия водопропускных труб, малых мостов, лотков и быстротоков от снега и льда. У опор мостов проводят замеры толщины льда.

Было поручено заготовить материально-технические ресурсы – необходимые дорожные знаки и сигнальные вешки при необходимости организовать объезд опасных участков.