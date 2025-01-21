Реставрация Юбилейной арки в Казани завершится в 2025 году

В Кировском районе Казани в 2025 году планируется завершение реставрационных работ Юбилейной арки. Работы на внешней части памятника стартовали в декабре 2024 года, согласно информации от комитета по внешнему благоустройству города.

На данный момент специалисты уже провели очистку арки от старых отделочных материалов. В скором времени начнутся фасадные работы, которые включают укладку отмостки вокруг сооружения, гидроизоляцию капитальной стены, укрепление фундамента, обновление ворот и калиток, а также обновление металлических покрытий. Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Юбилейная арка является частью парка имени Петрова и была возведена в 1888 году по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова, который вдохновлялся дизайном Триумфальной арки.