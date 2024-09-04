Реставрацию башню Сююмбике в Казани ускорили

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Город
4 сентября 2024  17:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Подготовка к саммиту стран БРИКС в Казани идет полным ходом. Особое внимание уделяется знаковым объектам города, в том числе знаменитой башне Сююмбике.

 Фото: © Комитет РТ по охране ОКН

Как рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, в настоящее время на башне ведутся активные противоаварийные работы. В дальнейшем планируется провести комплексную реставрацию памятника как снаружи, так и внутри. Об этом пишет РБК.

Сейчас, по словам Гущина, специалисты укрепляют фундамент башни, проводят гидроизоляцию, устраняют трещины специальными анкерами. Работы ведутся в ускоренном темпе.

«Я думаю, что все успеем и сделаем», – отметил глава комитета. 

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