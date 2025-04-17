Реставрацию Храма-памятника на Казанке завершат к осени 2025 года

Работы по восстановлению Храма-памятника павшим воинам идут полным ходом — на сегодня выполнено уже 60% задач. Об этом сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Специалисты укрепили фундамент, стабилизировали береговую линию и провели гидроизоляцию здания. Сейчас восстанавливают кирпичную кладку стен и основание памятника. В ближайшие месяцы предстоит заменить кровлю, установить новый крест, отреставрировать исторические окна и двери, а также воссоздать причальную лестницу.

Если график не сорвется, все работы планируют завершить к сентябрю 2025 года.