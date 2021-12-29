 Ресурсный центр добровольчества РТ стал самой эффективной организацией этого типа в России
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Ресурсный центр добровольчества РТ стал самой эффективной организацией этого типа в России

Итоги мониторинга эффективности деятельности региональных ресурсных центров добровольчества подвела Ассоциация волонтерских центров.

Республика
29 декабря 2021  21:10
Автор:
Николай Лукоянов

Ассоциация волонтерских центров подвела итоги мониторинга эффективности деятельности региональных ресурсных центров добровольчества, сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

Ресурсный центр добровольчества РТ занял лидирующую позицию по всей стране. Этому посодействовало активное участие в федеральных проетах и привлечение финансов. Также поддержку ресурсному центру оказывала сама республика.

«2021 год продолжил тенденцию активного развития добровольчества и взаимопомощи. Республика Татарстан сохраняет этот настрой, продолжает развивать действующие проекты и создает новые», – сообщил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

 

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