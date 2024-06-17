Ревизоры в казанском общественном транспорте за неделю поймали больше 300 «зайцев»

Контрольно-ревизионный отдел МУП «Метроэлектротранс» продолжает строгий контроль за оплатой проезда на всех трамвайных и троллейбусных маршрутах Казани, в том числе и на тех, где работает бескондукторная система.

За прошедшую неделю контролерами было проведено 862 проверки, в ходе которых выявлено 311 пассажиров, не оплативших проезд. Напомним, что каждый сотрудник КРО оснащен нагрудным видеорегистратором, который фиксирует все действия во время проверки.

Вне зависимости от наличия кондуктора, при входе в транспорт пассажир обязан оплатить проезд, приложив проездной к валидатору и дождавшись подтверждения. Это касается и безлимитных, и социальных проездных.

«Метроэлектротранс» подчеркнул, что благодаря честным поездкам у предприятия есть возможность обновлять парк транспорта, совершенствовать маршруты и сделать поездки на общественном транспорте комфортнее и удобнее.