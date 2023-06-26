 Резиденция креативных индустрий «Штаб» прекращает работу с 27 июня
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Резиденция креативных индустрий «Штаб» прекращает работу с 27 июня

Пространство находилось на улице Татарстан, 20а.

Город
26 июня 2023  18:20
Автор:
Роза Габитова

Резиденция креативных индустрий «Штаб» прекращает работу с 27 июня. Об этом «Татар-информу» сообщил представитель «Штаба» Данил Губайдуллин.

Пространство находилось на улице Татарстан, 20а. 

По словам Губайдуллина, причиной закрытия является отсутствие продления договора аренды со стороны владельца помещения.

При этом команда резиденции продолжит работать над другими проектами, такими как программа «Городские модераторы», которая была начата в 2021 году. Она направлена на вовлечение активных горожан в формирование и развитие территорий.

«Штаб» также будет организовывать больше городских мероприятий. Все запланированные командой события будут продолжены, а уже завтра будут анонсированы новые мероприятия в Казани и других городах.

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