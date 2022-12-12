Режиссеры из Татарстана представят свои картины на кинофестивале о правах человека «Сталкер»

Татарстанские режиссеры представят свои работы на 28-ом международном кинофестивале о правах человека «Сталкер».

Посетители мероприятия смогут увидеть 63 картины. Всего в конкурсной программе участвуют 58 фильмов из них 15 полнометражных, 16 короткометражных игровых, 16 документальных и 11 анимационных. Кроме того, в программе 5 документальных картин.

Кинофестиваль пройдет в московском Доме кино с 10 по 15 декабря.

Напомним, 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята «Всеобщая Декларации прав человека».