 Режиссеры из Татарстана представят свои картины на кинофестивале о правах человека «Сталкер»
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Режиссеры из Татарстана представят свои картины на кинофестивале о правах человека «Сталкер»

Мероприятие пройдет в Москве с 10 по 15 декабря.

Республика
12 декабря 2022  18:04
Автор:
Роза Габитова

Татарстанские режиссеры представят свои работы на 28-ом международном кинофестивале о правах человека «Сталкер».

Посетители мероприятия смогут увидеть 63 картины. Всего в конкурсной программе участвуют 58 фильмов из них 15 полнометражных, 16 короткометражных игровых, 16 документальных и 11 анимационных. Кроме того, в программе 5 документальных картин.

Кинофестиваль пройдет в московском Доме кино с 10 по 15 декабря. 

Напомним, 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята «Всеобщая Декларации прав человека».

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Режиссеры из Татарстана представят свои картины на кинофестивале о правах человека «Сталкер»