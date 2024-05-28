Резкий рост цен на овощи в РТ: за неделю подорожали картофель, лук и свекла

В Татарстане зафиксирован значительный рост цен на некоторые овощи.

Согласно данным Татарстанстата, стоимость картофеля, репчатого лука и столовой свеклы увеличилась более чем на 8%. На 7% подорожала белокочанная капуста, что заметно сказалось на стоимости продуктов для популярного салата винегрет. Менее выраженное повышение цен наблюдается на яблоки, макароны, мясные консервы для детского питания и куриное мясо — не более 2,53%.

В то же время, некоторые продовольственные товары подешевели.

Самое заметное снижение цен произошло на огурцы — их стоимость уменьшилась на 9,34%, что составляет минус 11,61 рубля за килограмм. Помидоры подешевели на 5,88%, или на 12,89 рубля. Снизились цены на десяток яиц, вареную колбасу, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, сметану и другие продукты.