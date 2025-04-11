РФ планирует увеличить срок действия электронных виз в два раза

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Россия/Мир
11 апреля 2025  13:12

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток. Срок пребывания иностранцев в стране может вырасти с 16 до 30 дней.

Инициатива разработана по поручению президента РФ от ноября 2024 года. Как отмечается в пояснительной записке, за год действия системы (август 2023 – июль 2024) было оформлено 541 тыс. электронных виз гражданам 55 стран – это 70% от общего числа выданных виз.

Новые меры призваны упростить въезд туристов, бизнесменов и гостей при сохранении миграционного контроля. Законопроект предусматривает 30-дневный переходный период для технической адаптации систем, пишет РИА Новости.

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