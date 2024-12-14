РГ «Казанские ведомости» стала победителем конкурса «Добро в эфире»

Республиканский конкурс среди СМИ «Добро в эфире» отметил лучшие журналистские работы, посвященные освещению деятельности волонтерских сообществ в Татарстане. Церемония награждения прошла в Казани, и среди множества участников выделились победители в различных номинациях.

Особое признание заслужила редакция газеты «Казанские ведомости», которая была удостоена победы в специальной номинации «Освещение Семейного волонтерства». Этот успех говорит о высоком уровне профессионализма медиа и их значимом вкладе в популяризацию волонтерского движения в республике.

Конкурс оценивал широкий спектр материалов: от публикаций в социальных сетях и статьей в печатных изданиях до телесюжетов и информационных выпусков на радио. Участники демонстрировали творчество и активность, подчеркивая важность волонтерства и его влияние на общество.