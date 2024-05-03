Ринат Садыков: Мое кредо - быть полезным всегда и везде

Недавно в гостях у редакции «КВ» побывал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. На этой должности 38-летний государственный служащий с января прошлого года, а в сфере молодежной политики - со школьной скамьи. Такое стечение обстоятельств он называет результатом созидательного труда и не строит далеко идущих вперед планов, объясняя, что дел хватает и сейчас.

Мы попросили рассказать Рината Наильевича о том, что волнует сейчас нынешнюю молодежь в республике. Тем не менее наш разговор начался… с «толстушки» - четвергового номера нашей газеты.

- Это же «толстушка»! Мои родители всегда ее выписывали, - улыбнулся наш собеседник, увидев «КВ». - Когда учился в школе, очень ждал вашу газету. Я так ее любил… И читал, читал, читал. Этот запах газеты! Песни мы с сестрой всегда вырезали. Сканворды мне давались лучше, чем кроссворды. И сейчас я по возможности читаю «КВ».

- Ринат Наильевич, чем занимается Министерство по делам молодежи РТ? Как сейчас в Татарстане помогают молодым?

- Мы создаем условия для самореализации молодежи Татарстана - а на сегодня это 1 млн 46 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы они остались на малой родине, учились, работали, создавали семьи и развивали нашу республику. Очень большое внимание уделяется молодежи со стороны руководства республики, оно слышит и слушает молодое поколение. Мы, министерство по делам молодежи, являемся мостиком между властью и молодежью. Каждому молодому человеку предлагаем то направление, в котором он хочет развиваться - это, к примеру, творчество, спорт, волонтерство, патриотизм, наука. Не делим молодых людей на категории по месту жительства. Задача - создать равные условия для всех.

В Татарстане 387 учреждений молодежной политики. Это и подведомственные учреждения, молодежные центры, подростковые клубы, центры психолого-педагогической помощи, центры военно-патриотической работы, оздоровительно-досуговые учреждения, центры молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка. Активно работают три программы по ремонту и строительству молодежных объектов в районах и городах республики. Мы создаем или обновляем молодежные пространства - молодежные центры, подростковые клубы, где можно найти занятие по душе или просто провести время, встретиться с друзьями. Такие места появляются даже в сельских поселениях. Развивается сетка детских оздоровительных лагерей. Обновляются центры психолого-педагогической помощи. Цифры говорят сами за себя. С 2018 года отремонтировано и построено 305 объектов молодежной политики.

В том числе помогаем решать вопрос с трудоустройством и жильем. К примеру, на сегодня в РТ 3125 семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Они живут в квартирах и домах площадью меньше 18 кв. м на одного человека. За 2023 год 432 молодые семьи приобрели собственное жилье благодаря государственной поддержке. Многократное усиление мер господдержки молодых семей в приобретении квартир стало возможным благодаря слаженной работе с Государственным жилищным фондом при Раисе РТ и запуску с июля 2020 года новой программы «Молодая семья» на льготных условиях социальной ипотеки Госжилфонда РТ. Только за 2023 год по этой программе улучшили свои жилищные условия 322 молодые семьи из 22 городов и районов Татарстана.

Благодаря решению Раиса РТ Рустама Минниханова с 2023 года в два раза, с 50 до 100 млн рублей, увеличено ежегодное финансирование из средств бюджета РТ программы безвозмездных субсидий «Обеспечение жильем молодых семей», реализуемой в Татарстане на условиях федерального софинансирования Минстроем РФ. За 2023 год предоставлены субсидии 80 молодым семьям из 38 городов и районов РТ. В 2024 году уже 84 молодые семьи из 41 муниципалитета республики приобретут собственное жилье. Еще есть беспроцентная рассрочка до 60% от стоимости жилья сроком до 15 лет в рамках закона РТ «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий». Кроме этого, мы курируем еще одну программу, где участниками могут стать и молодежные активисты, даже если они пока не создали семью. Этот проект ведем совместно с Лигой студентов РТ. Ежегодно 49 активистов получают возможность улучшить свои жилищные условия.

- Этот год объявлен Годом науки. Как поддерживаются молодые ученые в Татарстане?

- В Татарстане с 1995 года действует движение молодых ученых и специалистов, которое включает более 10 тыс. молодых ученых и специалистов научных и образовательных учреждений. Члены движения выступают экспертами конкурсных комиссий по присуждению грантов Академии наук РТ, программы «Алгарыш», «50 лучших инновационных идей для РТ», республиканских молодежных конкурсов «Студент года», «Достижение года», конкурса на соискание именных стипендий мэра Казани, «Инженер года» и многих других. Один из значимых проектов движения молодых ученых, который мы проводим совместно уже с 2010 года, - конкурс «Лучший молодой ученый РТ». Победители в разных номинациях получают денежные премии. В рамках Года научно-технологического развития вместе с движением молодых ученых и специалистов РТ разработали ряд предложений в их интересах. Например, субсидия на улучшение жилищных условий, субсидия на первоначальный взнос по ипотеке. Вместе с Академией наук РТ пересматриваем республиканский конкурс для молодых ученых. Решается вопрос о том, чтобы увеличить премии для победителей. Уверен, что в том или ином виде наши инициативы будут поддержаны.

- Вы были одним из организаторов летнего отдыха детей из ЛНР и ДНР.

- В 2022 и 2023 году ездил в ЛНР и ДНР, в этом году также планирую выезд туда. Ситуация там непростая, но Татарстан достойно помогает жителям этих территорий. Что касается детей, то в прошлом году у нас в республике отдохнуло более 900 детей. Непросто было их сюда привезти, еще сложнее отправить обратно. Дети увидели здесь доброе, по-отечески заботливое отношение, в котором они всегда нуждаются. Они немного расслабились и буквально влюбились в Татарстан.

- На ваш взгляд, какая сегодня молодежь в Татарстане?

- Целеустремленная и амбициозная, энергичная и инициативная. Им важно иметь собственное жилье, интересную работу, хороший достаток, а самое главное - реализовать себя!

- Много ли у нас в Татарстане звездочек среди молодежи? Какие имена сразу же приходят на ум?

- Звездочек немало, мы ими очень гордимся. Например, Герой России Расим Баксиков, девушка-спасатель Алена Афонина, многократный победитель и призер состязаний по BMX-фристайлу Ирек Ризаев, певица, участница музыкального шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова, молодой ученый Ирек Мухаматдинов, победитель Республиканского конкурса молодых комбайнеров Дмитрий Титов и другие.

- Расскажите немного о себе. Из какой вы семьи? С чего начали свой путь?

- Родился я в Казани. Воспитывался в обычной многодетной семье. Родители старались с детства приучать нас к взаимовыручке, уважению, труду. Своим родным и близким благодарен за то, что они помогли мне состояться как личности. Стараюсь как можно чаще с ними видеться, приезжать в родной дом. Учился я хорошо, был твердым ударником, занимался борьбой. В школе у нас активно было развито самоуправление, и в 10-м классе меня выбрали президентом школы. После ее окончания я поступил в Казанский государственный педагогический университет, на втором-третьем курсах был председателем студсовета своего факультета. С этого и началась моя карьера.

- Как вы отдыхаете?

- Люблю горные лыжи, хорошо на них катаюсь, правда, редко. А вот на классических лыжах стараюсь выбираться чаще. В воскресенье у татарстанских министров случается выходной. Поэтому зимой воскресным утром стараюсь попасть на озеро Лебяжье или в местные леса и пройти несколько километров на лыжах. Летом люблю прогулки по лесу и городу.

- Какие цели перед собой ставите? Есть ли у вас мечта?

- Быть полезным всегда и везде вне зависимости от того, где ты работаешь и чем занимаешься, - родным, близким, республике, стране. О чем мечтаю? Полететь в космос! (Улыбается. - Прим. автора.) Может, не как профессионал, а как турист. Технологии стремительно идут вперед, думаю, лет через 15 - 20 это будет вполне доступно.