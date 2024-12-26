Ринат Садыков рассказал, как повысить рождаемость в Татарстане

В Татарстане на завершающей пресс-конференции министр по делам молодежи Ринат Садыков поделился мнением о том, как можно улучшить демографическую ситуацию в регионе. Он отметил, что ключевым шагом является повышение уровня осознанности среди молодежи при вступлении в брак.

«Увеличение осознанности в вопросах создания семьи способствует снижению числа разводов. Мы инициируем просветительские мероприятия для родителей, где объясняем, каким образом можно обеспечить здоровье детей, правильно взаимодействовать с ними и поддерживать их в учебе. Это существенно влияет на демографию. Эти аспекты являются основой нашего будущего, и мы должны уделять им особое внимание», — подчеркнул министр.

Он также упомянул о масштабном проекте, который Минмолодежи планирует реализовать в 2025 году с целью поддержки молодоженов. Важным фактором, влияющим на ситуацию, остаются жилищные условия, и в Татарстане в настоящее время функционируют четыре специализированные программы, направленные на решение данной проблемы, добавил Садыков.