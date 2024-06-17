Ришат Шакиров назначен новым прокурором Бугульмы

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Республика
17 июня 2024  13:48
Автор:
Эндже Гарафиева

В Бугульме состоялась официальная смена руководства в городской прокуратуре. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Бугульминского городского прокурора назначен старший советник юстиции Ришат Шакиров.

Сегодня в формате видеоконференции прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов представил Ришата Шакирова коллективу прокуратуры, а также активу муниципалитета и руководителям правоохранительных органов.
Ришат Шакиров заменил на этом посту Артёма Кривоносова, который вышел в отставку по выслуге лет. До назначения в Бугульму Ришат Шакиров с 2021 по 2024 годы занимал должность прокурора Менделеевского района Республики Татарстан.

Ожидается, что новый руководитель прокуратуры принесёт с собой свежий взгляд и новый импульс в работу надзорного ведомства в Бугульме.

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