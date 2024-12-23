Ришат Тухватуллин получил звание народного артиста Татарстана от Раиса РТ

Ришат Тухватуллин был удостоен звания народного артиста Татарстана. Этот почетный титул певцу вручил глава республики Рустам Минниханов.

В социальных сетях популярный татарский исполнитель выразил благодарность своим поклонникам, министре культуры Татарстана Ираде Аюповой и родителям.

Артисту 35 лет. Он родился в деревне Карамалы-Губеево, расположенной в Башкортостане. Ришат не посещал музыкальную школу и самостоятельно освоил игру на баяне, гитаре и клавишных инструментах. Свою карьеру на сцене он начал еще в детском саду. Позже с отличием окончил Октябрьское музыкальное училище.