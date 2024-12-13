РКБ Татарстана запустил лазерные операции для диабетиков

В Республиканской клинической больнице Татарстана было внедрено новое высокотехнологичное оборудование для проведения лазерных операций на глазах у пациентов с сахарным диабетом. Данное обновление стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», о чем сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Лазерная коагуляция представляет собой процедуру, в ходе которой на поврежденные участки сетчатки наносятся микроожоги с целью коррекции офтальмологических целевых заболеваний, связанных с диабетом. Применяемые методы лечения являются поэтапными и зависят от степени поражения; в зависимости от индивидуальных показаний пациентам может потребоваться от трех до пяти сеансов. Каждый сеанс лазерного воздействия не превышает 15 минут, а следующий этап лечения назначается с интервалом в 2-4 месяца.

Чулпан Зайнуллина, руководитель диабетологического центра РКБ, отметила: «В следующем году мы планируем выполнить около 400 операций для наших пациентов. Также новое оборудование будет доступно для других медицинских учреждений Татарстана».

С момента запуска программы специалисты уже провели первую панретинальную лазерную коагуляцию и выполнили обследование 3D OCT для пациентов с диабетическими осложнениями зрения.