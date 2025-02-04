Робот-хирург в РКОД за этот год проведет сто онкологических операций

В этом году робот-хирург, который трудится в Республиканском клиническом онкодиспансере, выполнит сто операций. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» главный врач РКОД Ильгиз Хидиятов.

«Мы подготовили четыре команды наших докторов, которые в ближайшее время пройдут дополнительное обучение в Боткинской больнице и получат сертификаты. Я надеюсь, что мы вскоре начнем активную работу. Операции стоят недешево — одна из них обходится примерно в 380 тысяч рублей, и расходные материалы также имеют высокую стоимость. Тем не менее, Правительство выделило нам сто квот для высокотехнологичной медицинской помощи, и наша цель в этом году — провести сто операций», — подчеркнул Хидиятов.

На сегодняшний день уже выполнены две операции по удалению опухолей предстательной железы — первая состоялась 20 декабря, а вторая была проведена во время итоговой коллегии Минздрава РТ. Главный врач добавил, что робот осуществляет операции с минимальной травматичностью и высокой точностью. В планах — начать операции на кишечнике.