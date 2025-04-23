Родители детей-инвалидов в Татарстане получили 322 млн рублей за выходные

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Республика
23 апреля 2025  10:27

В 2025 году Отделение Социального фонда России по Татарстану выплатило родителям детей с инвалидностью 321,9 млн рублей за дополнительные выходные дни. С начала года компенсацию получили за 22,5 тыс. дней на сумму 134 млн рублей. Для сравнения, за тот же период 2024 года выплаты составили 66,4 млн рублей за 12,9 тыс. дней.

Ежемесячно родителям, опекунам и попечителям положено четыре дополнительных выходных дня для ухода за ребенком-инвалидом. Их можно использовать подряд или разделить в течение месяца по согласованию с работодателем.

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