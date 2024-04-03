Родители тяжелобольных детей из Татарстана смогут получить бесплатную правовую помощь

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Город
3 апреля 2024  11:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В бесплатной семейной гостинице «Семья вместе», расположенной на территории ДРКБ, завтра, 4 апреля, пройдет день оказания бесплатной юридической помощи. Начало в 16:00.

Обратиться за помощью в течение двух часов смогут все татарстанские семьи, в которых воспитываются тяжелобольные дети. 

Помогать будут по вопросам защиты прав и законных интересов детей специалисты Государственного юридического бюро Республики Татарстан, Нотариальной палаты Татарстана, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РТ, Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ, Минздрава РТ, а также Министерства труда, занятости и соцзащиты Татарстана.

Дополнительная информация по телефону +7 (843) 222-60-51.

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