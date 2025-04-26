Родной язык – духовная основа народа: Рустам Минниханов о значении татарской речи

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Республика
26 апреля 2025  14:30

В День родного языка Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением, в котором подчеркнул сакральную роль родного языка в сохранении национальной идентичности.  

«Язык – это живая нить, связывающая нас с мудростью предков. В каждом слове – отражение вековых традиций, глубина народного характера и непреходящие духовные ценности», – отметил глава республики.  

Особый акцент был сделан на вкладе татарских просветителей. Минниханов выделил наследие Габдуллы Тукая и предстоящее 200-летие Каюма Насыри, чьи труды стали фундаментом современной татарской культуры.  

Процитировав знаменитые строки Тукая о единстве народа, Раис подчеркнул:  
«Эти слова – не просто поэзия, а кодекс национального духа, где патриотизм сочетается с трудолюбием, а сила – с мудростью». 

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