Родной язык – духовная основа народа: Рустам Минниханов о значении татарской речи

В День родного языка Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением, в котором подчеркнул сакральную роль родного языка в сохранении национальной идентичности.

«Язык – это живая нить, связывающая нас с мудростью предков. В каждом слове – отражение вековых традиций, глубина народного характера и непреходящие духовные ценности», – отметил глава республики.

Особый акцент был сделан на вкладе татарских просветителей. Минниханов выделил наследие Габдуллы Тукая и предстоящее 200-летие Каюма Насыри, чьи труды стали фундаментом современной татарской культуры.

Процитировав знаменитые строки Тукая о единстве народа, Раис подчеркнул:

«Эти слова – не просто поэзия, а кодекс национального духа, где патриотизм сочетается с трудолюбием, а сила – с мудростью».