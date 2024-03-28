Роковая случайность, захват или теракт: татарстанцам рассказали, как вести себя во время ЧП

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Россия/Мир
28 марта 2024  15:26
Автор:
Эндже Гарафиева

После страшного теракта в «Крокус Сити Холле» в России усилили меры безопасности граждан. 22 марта террористы расстреляли людей и подожгли концертный зал. 143 невинных гостя погибли, 350 – получили тяжелые ранения. 

Татарстанцам рассказали, как можно защитить себя и своих близких.

Им напомнили, что самыми распространенными местами терактов являются аэропорты, торговые центры и метро. Здесь нужно быть предельно внимательным ко всему.

  • подозрительные предметы

Забытые на первый взгляд вещи лучше обходить стороной и не прикасаться к ним. Если хозяев рядом нет, значит, нужно сообщить о находке полицейскому или водителю автобуса, поезда, и пр. 

Зафиксируйте время находки и не подпускайте окружающих, особенно детей, близко. Дождитесь следствие, чтобы дать показния.

  • большая толпа

По возможности избегайте большого скопления людей. Если все-таки течением вас занесло в нее, пусть она несет дальше, не сопротивляйтесь, но постарайтесь мягко выскользнуть из нее. Не позволяйте вас сдавливать, держите опору локтями. Остерегайтесь граждан с большими сумками и людей крупного телосложения.

Не держите руки в карманах. Не поднимайтесь на цыпочки. Не поднимайте то, что уронили. Мысленно постройте маршрут до выхода.

Если случилось так, что вы упали, не лежите долго. Вставайте скорее на подошву и найдите опору. Руки берегите, их могут сломать. Либо свернитесь клубком и закройте голову и затылок. 

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

  • захват заложников

Старайтесь укрыть от пуль рядом находящихся детей. То, как вы будете себя вести, повлияет на отношение захватчиков к вам. Что может вывести их из себя?

  1. Крики, угрозы, плач, резкие движения
  2. Смотреть «глаза в глаза» (избегайте зрительного контакта)
  3. Попытки вырваться или героически обезвредить боевиков без реальных возможностей
  4. Сопротивление выйти по их команде
  5. Паника 

Спрашивайте разрешение на все, чтобы не провоцировать их на жестокость. Не плачьте и говорите коротко, если дали возможность позвонить родным. Запоминайте любые приметы преступников. Малейшая деталь (родинка, похода, татуировка) может быть весомым доказательством их причастности к совершенному.

Если проводится штурм спецслужб, ложитесь вниз головой и не двигайтесь. 

  • захват автобуса

Найдите укрытие, не совершайте резких движений. Будьте готовы к оскорблениям. Не провоцируйте лишними разговорами и паникой.

  • захват самолета

Что бы ни случилось, не заступайтесь за членов экипажа. – это накалит обстановку. Не верьте террористам. Думайте не только о себе, но и о других пассажирах. Будьте спокойны.

Спрячьтесь так, чтобы террорист не использовал вас как «живой щит».

Бегите как только поступит команда. Не задерживайтесь из-за вещей, оставьте их там.

Запоминайте любые детали, следователям они помогут.

При стрельбе взрыве падайте на землю под бордюр, торговую палатку, машину и т.п. Для большей безопасности накройте голову руками.

Если вы случайно узнали о готовящемся теракте, следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

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Роковая случайность, захват или теракт: татарстанцам рассказали, как вести себя во время ЧП
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