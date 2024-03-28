Роковая случайность, захват или теракт: татарстанцам рассказали, как вести себя во время ЧП

После страшного теракта в «Крокус Сити Холле» в России усилили меры безопасности граждан. 22 марта террористы расстреляли людей и подожгли концертный зал. 143 невинных гостя погибли, 350 – получили тяжелые ранения.

Татарстанцам рассказали, как можно защитить себя и своих близких.

Им напомнили, что самыми распространенными местами терактов являются аэропорты, торговые центры и метро. Здесь нужно быть предельно внимательным ко всему.

подозрительные предметы

Забытые на первый взгляд вещи лучше обходить стороной и не прикасаться к ним. Если хозяев рядом нет, значит, нужно сообщить о находке полицейскому или водителю автобуса, поезда, и пр.

Зафиксируйте время находки и не подпускайте окружающих, особенно детей, близко. Дождитесь следствие, чтобы дать показния.

большая толпа

По возможности избегайте большого скопления людей. Если все-таки течением вас занесло в нее, пусть она несет дальше, не сопротивляйтесь, но постарайтесь мягко выскользнуть из нее. Не позволяйте вас сдавливать, держите опору локтями. Остерегайтесь граждан с большими сумками и людей крупного телосложения.

Не держите руки в карманах. Не поднимайтесь на цыпочки. Не поднимайте то, что уронили. Мысленно постройте маршрут до выхода.

Если случилось так, что вы упали, не лежите долго. Вставайте скорее на подошву и найдите опору. Руки берегите, их могут сломать. Либо свернитесь клубком и закройте голову и затылок.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

захват заложников

Старайтесь укрыть от пуль рядом находящихся детей. То, как вы будете себя вести, повлияет на отношение захватчиков к вам. Что может вывести их из себя?

Крики, угрозы, плач, резкие движения Смотреть «глаза в глаза» (избегайте зрительного контакта) Попытки вырваться или героически обезвредить боевиков без реальных возможностей Сопротивление выйти по их команде Паника

Спрашивайте разрешение на все, чтобы не провоцировать их на жестокость. Не плачьте и говорите коротко, если дали возможность позвонить родным. Запоминайте любые приметы преступников. Малейшая деталь (родинка, похода, татуировка) может быть весомым доказательством их причастности к совершенному.

Если проводится штурм спецслужб, ложитесь вниз головой и не двигайтесь.

захват автобуса

Найдите укрытие, не совершайте резких движений. Будьте готовы к оскорблениям. Не провоцируйте лишними разговорами и паникой.

захват самолета

Что бы ни случилось, не заступайтесь за членов экипажа. – это накалит обстановку. Не верьте террористам. Думайте не только о себе, но и о других пассажирах. Будьте спокойны.

Спрячьтесь так, чтобы террорист не использовал вас как «живой щит».

Бегите как только поступит команда. Не задерживайтесь из-за вещей, оставьте их там.

Запоминайте любые детали, следователям они помогут.

При стрельбе взрыве падайте на землю под бордюр, торговую палатку, машину и т.п. Для большей безопасности накройте голову руками.

Если вы случайно узнали о готовящемся теракте, следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.