Роман Исланов возглавил Спасский район Татарстана

В Спасском районе Татарстана состоялась внеочередная сессия, на которой представили нового руководителя — Романа Исланова. Его кандидатуру представил зампредседателя Госсовета республики Марат Ахметов.

Исланов, ранее занимавший должность заместителя главы Елабужского района, официально приступит к обязанностям 28 апреля. После прохождения необходимых процедур и выборов в местный Совет он сможет претендовать на пост главы района.

Новый руководитель имеет богатый опыт государственной службы. Выпускник Казанского финансово-экономического института, он начинал карьеру в банковской сфере, затем работал в Минфине Татарстана и Аппарате президента республики. С 2019 по 2023 год Исланов возглавлял Рыбно-Слободский район, где реализовал ряд значимых проектов в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма.

Исланов отмечен государственными наградами, включая медали «В память 1000-летия Казани» и «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года», а также Почетную грамоту Минтруда России.