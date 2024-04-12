РОП «Единой России» в Татарстане проведет неделю приемов по вопросам ЖКХ

Первая прямая трансляция состоится 15 апреля с 10 до 11 часов на странице РОП «Единой России» во «Вконтакте».

Тема трансляции: «Глобальные перемены: Какие новшества в сфере ЖКХ ждут россиян в 2024 году».

Перед жителями республики выступят депутат Госдумы РФ Марат Нуриев, а также специалисты Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Государственной жилищной инспекции РТ.

Следом за трансляцией с 11 до 12 часов пройдет тематический прием граждан Маратом Нуриевым. В тот же день прием будут вести депутат Госсовета РТ Дмитрий Анисимов (с 10 до 12), депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон (с 15:30 до 16:30), депутата Госдумы РФ Максима Топилина (с 17 до 18).

Подробное расписание приемов и трансляций можно найти на странице РОП «Единой России» в Татарстане.