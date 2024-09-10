Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Казани

В связи с обеспечением безопасности полетов гражданской авиации Росавиация с 07:00 10 сентября ввела временные ограничения на работу международного аэропорта Казани. Информацию подтвердили в Казанском аэропорту.

Временные меры подразумевают приостановку приема и отправки воздушных судов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — прокомментировал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Информация о возобновлении работы аэропорта появится позже.