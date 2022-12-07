 Росгвардеец из Казани во время командировки в Воронеже спас людей из пожара
news_header_top_970_100

Росгвардеец из Казани во время командировки в Воронеже спас людей из пожара

Офицеров с коллегами эвакуировали людей из задымленных торговых ларьков и оцепили район.

Город
7 декабря 2022  09:39
Автор:
Ольга Ильина

Замкомандира батальона Управления Росгвардии Казани старший лейтенант полиции Евгений Долин, находясь в служебной командировке в Воронеже, вместе с коллегами из других городов проходили по улице Южно-Моравской. По дороге офицеры заметили, что недалеко от них открытым пламенем горит торговый киоск.

Росгвардейцы сразу сообщили о возгорании пожарным и стали выводить людей из наполненных едким дымом ближайших ларьков, оцепив прилегающую территорию. Также офицеры, простукивая машины, чтобы сработала сигнализация, предупредили водителей и возгорании, чтобы они отогнали свой транспорт подальше. Движение проезжающих мимо авто было перекрыто, чтобы помочь проехать к месту происшествия спасательной технике.

По прибытию пожарные ликвидировали возгорание, поблагодарили росгвардейцев за помощь в эвакуации граждан и оцеплении района. Причину пожара устанавливают специалисты, пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане зафиксировали 80 новых случаев COVID-19
«Динамо» наградило татарстанских журналистов за лучшие публикации о спортсообществе
В Татарстане ожидается понижение температуры до -28 градусов
Двое человек пострадали при пожаре в поселке Юдино в Казани
Минобрнауки РТ опубликовали рекомендации, при какой температуре в школах можно отменить занятия
В ДТП на трассе М-7 с участием «Камаза» погиб водитель иномарки, который выехал на «встречку»
Власти Казани выделят на содержание бездомных собак в 2023 году почти 31 млн рублей
Из Казани не смогли улететь на Гоа 79 туристов из-за сбоя с выдачей электронных виз Индии