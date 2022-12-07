Росгвардеец из Казани во время командировки в Воронеже спас людей из пожара

Замкомандира батальона Управления Росгвардии Казани старший лейтенант полиции Евгений Долин, находясь в служебной командировке в Воронеже, вместе с коллегами из других городов проходили по улице Южно-Моравской. По дороге офицеры заметили, что недалеко от них открытым пламенем горит торговый киоск.

Росгвардейцы сразу сообщили о возгорании пожарным и стали выводить людей из наполненных едким дымом ближайших ларьков, оцепив прилегающую территорию. Также офицеры, простукивая машины, чтобы сработала сигнализация, предупредили водителей и возгорании, чтобы они отогнали свой транспорт подальше. Движение проезжающих мимо авто было перекрыто, чтобы помочь проехать к месту происшествия спасательной технике.

По прибытию пожарные ликвидировали возгорание, поблагодарили росгвардейцев за помощь в эвакуации граждан и оцеплении района. Причину пожара устанавливают специалисты, пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.