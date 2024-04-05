Росгвардейцам Татарстана вручили ключи от 30 новых служебных автомобилей

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Город
5 апреля 2024  17:53
Автор:
Эндже Гарафиева

В пользование сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Татарстана сегодня передали 30 автомобилей «Лада Гранта». Благодаря ним будет обеспечиваться правопорядок на маршрутах патрулирования в Казани, Зеленодольске, Лаишево, Пестрецах и Высокой Горе.

Автомобили имеют служебные радиостанции и громкоговорители. Новая техника была приобретена за счет средств бюджета Республики Татарстан.

В этом году патрульные экипажи по сигналам тревоги уже выезжали на таких машинах 15,3 тысячи раз – на кражи, грабежи и прочие нарушения правопорядка.

«Надеюсь, что новый транспорт повысит боеготовность и оперативность действий мобильных нарядов по защите охраняемых объектов и квартир граждан, обеспечению безопасности в республике», - отметил замначальника территориального Управления Росгвардии полковник Сергей Якушев.

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