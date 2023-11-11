Росгвардейцы не дали обокрасть букмекерскую контору в Казани

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Город
11 ноября 2023  09:05
Автор:
Виктория Осинина

В Вахитовском районе Казани сотрудники городского управления вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали жителя Республики Марий Эл, подозреваемого в краже денежных средств из помещения букмекерской конторы, сообщает пресс-служба ведомства.

Поздней ночью в полицию позвонила администратор букмекерской конторы по ул. Пушкина и сообщила, что у них из кассы похитили деньги. Женщина заявила, в краже что подозревает недавнего посетителя: когда она ненадолго отлучилась в соседнее помещение, тот оставался в зале. По возвращении обнаружила, что мужчины нет на месте, а из кассового ящика пропало 15 тыс. рублей.

Приметы подозреваемого сразу были переданы всем наружным нарядам. Похожего мужчину росгвардейцы заметили на улице Лево-Булачной и задержали. В кармане его куртки патрульные обнаружили похищенную денежную наличность.

Подозреваемого в краже жителя Марий Эл, 1986 года рождения, передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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