Росгвардейцы задержали пенсионера, который пырнул своего 75-летнего знакомого ножом во время пьянки

В Московском районе Казани сотрудники Росгвардии задержали не раз судимого пенсионера, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 75-летнему знакомому.

Вечером наряду сообщили, что в квартире по улице Ибрагимова мужчине нанесли ножевое ранение. По прибытию росгвардейцы увидели на диване раненного 75-летнего мужчину и рядом пьяного 66-летнего хозяина квартиры. Выяснилось, что он с потерпевшим пили алкоголь, и в какой-то момент между ними возник конфликт. В итоге подозреваемый ударил оппонента ножом в животе.

Подозреваемого передали полиции, а пострадавшего госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.