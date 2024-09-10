Росгвардия проведет прямую линию по вопросам трудоустройства и службы по контракту

Управление Росгвардии по Республике Татарстан 12 сентября проведет прямую телефонную линию для желающих поступить на службу в подразделения ведомства.

В ходе прямой линии граждане смогут получить подробную информацию о порядке поступления на службу в Росгвардию, в том числе на военную службу по контракту в войска национальной гвардии России.

Получить консультацию можно будет 12 сентября с 15:00 до 16:00 по телефону 8 (843) 231-44-48. На вопросы жителей ответит сотрудник отделения комплектования Управления Росгвардии по Республике Татарстан.