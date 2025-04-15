Рособрнадзор модернизирует ОГЭ по технологиям ЕГЭ к 2026 году

До 2026 года будут проработаны вопросы внедрения технологий ЕГЭ в проведение ОГЭ, а также обновлены формы допуска к госаттестации для 9-х и 11-х классов. В Рособрнадзоре сообщили, что также планируется разработка новых моделей заданий ЕГЭ по химии, физике, литературе, истории, информатике и иностранным языкам.

Глава ведомства Анзор Музаев отметил важность минимизации человеческого фактора при организации экзаменов. Часть этих мер уже реализована в 2025 году. В частности, в каждом пункте проведения экзаменов теперь будут присутствовать представители родителей, которые проконтролируют соблюдение прав выпускников и комфортные условия во время испытаний, сообщает РИА Новости.