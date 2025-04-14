Рособрнадзор вынес предостережения 17 вузам, включая тестирующие центры для мигрантов

Федеральная служба по надзору в сфере образования объявила предостережения 17 российским университетам за возможные нарушения в образовательной деятельности. Среди получивших предупреждение оказались вузы, занимающиеся тестированием мигрантов на знание русского языка, пишет РИА Новости.

В перечень вошли:

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Уфимский университет науки и технологий

Российский государственный педагогический университет им. Герцена

Вятский государственный университет

Еще 10 высших учебных заведений получили предостережения в рамках федерального государственного контроля качества образования.

Рособрнадзор потребовал от указанных вузов принять меры по устранению возможных нарушений и обеспечить полное соответствие образовательной деятельности установленным требованиям. Ведомство подчеркивает особую важность соблюдения стандартов при тестировании иностранных граждан.