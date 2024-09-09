Роспотребнадзор изъял 700 кг некачественной еды в детских лагерях Татарстана

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Республика
9 сентября 2024  12:48
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане завершилась летняя оздоровительная кампания. Роспотребнадзор республики провел масштабную работу по контролю за безопасностью и качеством отдыха детей, сообщает пресс-служба ведомства.

В течение летнего сезона под надзором ведомства находилось 1,3 тысячи лагерей, в которых отдохнули более 164 тысяч детей. Важно отметить, что все лагеря работали на законных основаниях, получив необходимые санитарно-эпидемиологические заключения. Несанкционированные лагеря выявлены не были.

Специалисты Роспотребнадзора провели свыше 1,5 тысяч проверок в детских оздоровительных учреждениях. Особое внимание уделялось качеству питьевой воды, продуктов питания, состоянию бассейнов, пляжей и игровых площадок.

«Все выездные проверки лагерей проводились с лабораторным контролем. Для исследований было отобрано более 18 тысяч проб», – сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По результатам проверок было выявлено незначительное количество нарушений, не превышающее показатели прошлых лет. В основном они касались санитарно-дезинфекционного режима и ведения документации на пищеблоках. В целях недопущения распространения инфекций из детских лагерей было изъято почти 700 кг продуктов питания, не соответствующих нормам безопасности.

По каждому выявленному нарушению были приняты меры административного воздействия. Информация оперативно передавалась в Министерство по делам молодёжи республики для устранения недочетов.

«В период ЛОК-2024 в детских лагерях республики не зарегистрировано случаев массовых неинфекционных (отравлений) и инфекционных заболеваний, в том числе связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических требований при организации питания», – отмечают в Роспотребнадзоре.

По итогам летнего сезона почти 99% детей получили выраженный оздоровительный эффект от отдыха в лагерях Татарстана.

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