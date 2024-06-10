Роспотребнадзор предупреждает: купание на некоторых пляжах Татарстана опасно для здоровья

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан опубликовало свежие данные о качестве воды на пляжах республики. Результаты исследований показали, что купание на некоторых из них может представлять угрозу для здоровья.

По микробиологическим показателям вода не соответствует гигиеническим требованиям на следующих пляжах:

Нижнее Заречье в Казани

городской пляж в Мензелинске

пляж в Бугульминском районе.

По санитарно-химическим показателям вода не соответствует гигиеническим требованиям на следующих пляжах:

Локомотив в Казани;

Нижнее Заречье в Казани.

Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания на данных пляжах.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от купания в зонах рекреации, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, чтобы избежать риска для здоровья.