Роспотребнадзор предупреждает: купание на некоторых пляжах Татарстана опасно для здоровья

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан опубликовало свежие данные о качестве воды на пляжах республики. Результаты исследований показали, что купание на некоторых из них может представлять угрозу для здоровья.
По микробиологическим показателям вода не соответствует гигиеническим требованиям на следующих пляжах:
- Нижнее Заречье в Казани
- городской пляж в Мензелинске
- пляж в Бугульминском районе.
По санитарно-химическим показателям вода не соответствует гигиеническим требованиям на следующих пляжах:
- Локомотив в Казани;
- Нижнее Заречье в Казани.
Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания на данных пляжах.
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от купания в зонах рекреации, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, чтобы избежать риска для здоровья.