Роспотребнадзор предупреждает: купание на некоторых пляжах Татарстана опасно для здоровья

news_top_970_100
Город
10 июня 2024  16:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан опубликовало свежие данные о качестве воды на пляжах республики. Результаты исследований показали, что купание на некоторых из них может представлять угрозу для здоровья.

По микробиологическим показателям вода не соответствует гигиеническим требованиям на следующих пляжах:

  • Нижнее Заречье в Казани
  • городской пляж в Мензелинске
  • пляж в Бугульминском районе.

По санитарно-химическим показателям вода не соответствует гигиеническим требованиям на следующих пляжах:

  • Локомотив в Казани;
  • Нижнее Заречье в Казани.

Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания на данных пляжах.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от купания в зонах рекреации, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, чтобы избежать риска для здоровья.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Прогулка, которая спасла жизнь: в Казани прокурор вернула в семью пропавшую бабушку
Участники саммита БРИКС в Казани будут жить у Кремля в номерах за ₽48 000 в сутки
Высокооплачиваемая работа!
«Семык-2024»: марийский праздник лета соберет тысячи гостей в Татарстане
Татарстан откроет ещё шесть центров добровольчества
Казань в шестой раз примет турнир по плаванию для людей с синдромом Дауна
Конное шествие по Казани соберет подарки для победителей Сабантуя
День Молодежи в Казани пройдет с грандиозным фестивалем и спортивными состязаниями