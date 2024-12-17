Роспотребнадзор приостановил работу ресторана в Казани из-за санитарных нарушений

В Казани, на улице Московская, Роспотребнадзор закрыл ресторан из-за серьезных нарушений санитарных норм. Решение было принято после обработки экстренного сообщения о выявлении бактериальной кишечной инфекции.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора зафиксировали ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, были проблемы с технологическими процессами, недостаточной комплектацией оборудования и инвентаря, а также несоблюдение условий хранения продуктов. Хранение пищи в холодильной камере велось без маркировки сроков годности, что создало риск недоброкачественного питания. Обнаружены случаи смешанного хранения сырой и готовой к употреблению продукции, что также противоречит нормам.

Дополнительно выяснилось, что в заведении работали сотрудники с просроченными медицинскими документами, а наличие грызунов не было должным образом устранено. В результатах лабораторных исследований были найдены бактерии кишечной палочки.

На имя индивидуального предпринимателя, управляющего заведением, составлены протоколы об административных правонарушениях. Судом назначено приостановление деятельности ресторана на срок 30 дней.