Роспотребнадзор призвал усилить борьбу с клещевыми инфекциями

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Россия/Мир
15 апреля 2025  15:00

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание, на котором поручила регионам активизировать профилактические меры в связи с началом сезона клещевой активности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на совещании обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация. Отмечено снижение заболеваемости респираторными инфекциями, однако с приходом тепла возрастает риск заражения клещевыми инфекциями и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Попова подчеркнула необходимость усиления профилактической работы и информирования населения о мерах защиты от переносчиков опасных заболеваний. Ведомство намерено держать ситуацию на особом контроле в течение всего эпидсезона, пишет РИА Новости.

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