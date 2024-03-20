Роспотребнадзор РТ назвал районы с наибольшим числом заболевших туберкулёзом

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Республика
20 марта 2024  08:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В антирейтинге оказались Верхнеуслонский, Новошешминский и Спасский районы. Здесь регистрируется большее количество заболеваемости туберкулёзом, цитирует Роспотребнадзор РТ газета «Республика Татарстан».

На учете находятся 1,4 тысячи больных, которые могут передать заболевание. В прошлом году на 100 тысяч человек было зафиксировано 22 больных. Это на 9,5% меньше, чем в позапрошлом.

Ведомство напомнило, что все вопросы об этой болезни и о способах профилактики можно узнать у диспетчеров всероссийской горячей линии до 22 марта. Она открыта с 09:00 до 18:00.

Телефон: 8 (843) 238-53-68, 8 (843) 238-21-74.. 

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