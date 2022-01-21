Роспотребнадзор РТ: Омикрон проходит с меньшим количеством тяжелых форм заболевания

Штамм омикрон описывается как контагиозная инфекция, но с меньшим количеством тяжелых форм заболевания. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы отмечаем следующее изменения в клинической картине. На протяжении последних двух лет мы говорили, что у пациентов происходит потеря вкуса и запаха. Здесь это происходит в крайне редких случаях. Это не по данным республики Татарстан, а обзорам, которые мы ежедневно читаем», — рассказал Жаворонков.

По словам спикера, если раньше при дельта-штамме при высоких показателях температуры тела отмечались изменения на КТ и довольно серьезные нарушения в анализах крови, то в настоящий момент, по предварительным данным, гипертермия не всегда сопровождается теми изменениями в легких, которые были диагностированы на КТ.

«Именно это одно из свидетельств, что омикрон описывается как контагиозная инфекция, но с меньшим количеством тяжелых форм заболевания», — заявил он.