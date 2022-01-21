Роспотребнадзор РТ: в республике выросло количество организаций, нарушающих антиковидные меры

В Татарстане по сравнению с прошлой неделей выросло количество организаций, нарушающих антиковидные меры. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

За прошедшую неделю Роспотребнадзор проверил 216 объектов. Нарушения были выявлены в 61, что составляет 28% от общего числа проверенных. За выявленные нарушения ведомство составило 17 протоколов на общую сумму 343 тыс. рублей.

Авдонина обратила внимание на то, что количество нарушителей выросло.

«Расслабляться еще очень-очень рано. Повторяю, что омикрон более заразен, почти в пять-семь раз, чем предыдущие штаммы. Поэтому, если один человек в коллективе заболеет, это приведет к тому, что весь коллектив может уйти на больничный», — сказала спикер.

Она также рекомендовала руководителям предприятий ужесточить утренние фильтры и не пускать на рабочее место людей с признаками любого заболевания.