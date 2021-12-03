 В Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность 8 организаций
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В Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность 8 организаций

Всего за ноябрь было выявлено 263 нарушителя.

Республика
3 декабря 2021  10:20
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность 8 организаций. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

В ноябре из-за уровня заболеваемости контроль за соблюдением антиковидных мер на предприятиях был усилен. Всего за ноябрь Роспотребнадзор провел 1278 проверок, в октябре 935 проверок.

«Нарушения были выявлены на каждом пятом объекте. Это 263 объекта или 20% от проверенных. В октябре таких объектов было 17%», — отметила спикер.

Составлено 252 протокола, штрафов наложено на сумму около 2 млн рублей. Деятельность 8 объектов была приостановлена из-за грубых нарушений.

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