В Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность 8 организаций. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

В ноябре из-за уровня заболеваемости контроль за соблюдением антиковидных мер на предприятиях был усилен. Всего за ноябрь Роспотребнадзор провел 1278 проверок, в октябре 935 проверок.

«Нарушения были выявлены на каждом пятом объекте. Это 263 объекта или 20% от проверенных. В октябре таких объектов было 17%», — отметила спикер.

Составлено 252 протокола, штрафов наложено на сумму около 2 млн рублей. Деятельность 8 объектов была приостановлена из-за грубых нарушений.