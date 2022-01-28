Роспотребнадзор РТ: заболеваемость коронавирусом будет расти как минимум две недели

В Татарстане заболеваемость COVID-19 будет расти как минимум две недели. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Безусловно, еще будем подрастать в течение двух недель как минимум. На какие цифры выйдем, сказать сложно», — подчеркнула Авдонина.

По мнению спикера, количество заразившихся зависит от самих татарстанцев. Если жители начнут соблюдать коронавирусные меры — носить маски, вакцинироваться и дезинфицировать помещения, то уровень заболевания спадет.

Ранее «КВ» сообщали, что за январь предпринимателей Татарстана оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение ковидограничений.