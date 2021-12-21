 Роспотребнадзор: В Татарстане 4 недели идет снижение числа заболевших
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Роспотребнадзор: В Татарстане 4 недели идет снижение числа заболевших

Республика почти достигла коллективного иммунитета с помощью вакцинации.

Республика
21 декабря 2021  11:27
Автор:
Василина Олейник

В Татарстане стабизируется эпидемиологическая обстановка: снижение числа заболевших регистрируется уже четвертую неделю. Об этом сообщила на брифинге в Кабмине республики руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина. 

«За последнюю неделю снижение было самым большим – это минус 40% от предыдущей недели. Снижение заболеваемости проходит на достаточно широкой вакцинации населения. На сегодня вакцинировано уже 74% взрослого населения. Осталось еще немного для достижения коллективного иммунитета», – заявила Патяшина. 

Глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация, которая сегодня наблюдается в республике, позволила не отказываться от новогодних мероприятий, в том числе для детей. Елки, утренники и театральные представления разрешны ведомством при условии соблюдения сантребований. 

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