Роспотребнадзор: В Татарстане 4 недели идет снижение числа заболевших

В Татарстане стабизируется эпидемиологическая обстановка: снижение числа заболевших регистрируется уже четвертую неделю. Об этом сообщила на брифинге в Кабмине республики руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«За последнюю неделю снижение было самым большим – это минус 40% от предыдущей недели. Снижение заболеваемости проходит на достаточно широкой вакцинации населения. На сегодня вакцинировано уже 74% взрослого населения. Осталось еще немного для достижения коллективного иммунитета», – заявила Патяшина.

Глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация, которая сегодня наблюдается в республике, позволила не отказываться от новогодних мероприятий, в том числе для детей. Елки, утренники и театральные представления разрешны ведомством при условии соблюдения сантребований.