Роспотребнадзор заблокировал сайт по продаже сигарет в Татарстане

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан продолжает активную борьбу с незаконной онлайн-торговлей табачной продукцией. В поле зрения ведомства попал сайт ves-tabak.online, который осуществлял дистанционную продажу сигарет, что является прямым нарушением Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма...».

Специалисты ведомства обратились в Вахитовский районный суд Казани с иском о признании информации, размещенной на сайте, противоправной и подлежащей блокировке. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме.

Решение суда направлено в Роскомнадзор для ограничения доступа к сайту ves-tabak.online на территории России. В настоящее время сайт недоступен.