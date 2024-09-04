Роспотребнадзор заблокировал сайт по продаже сигарет в Татарстане

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Республика
4 сентября 2024  11:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан продолжает активную борьбу с незаконной онлайн-торговлей табачной продукцией. В поле зрения ведомства попал сайт ves-tabak.online, который осуществлял дистанционную продажу сигарет, что является прямым нарушением Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма...».

Специалисты ведомства обратились в Вахитовский районный суд Казани с иском о признании информации, размещенной на сайте, противоправной и подлежащей блокировке. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме.

Решение суда направлено в Роскомнадзор для ограничения доступа к сайту ves-tabak.online на территории России. В настоящее время сайт недоступен.

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