Роспотребнадзор запретил купание на трех пляжах Татарстана

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Республика
12 августа 2024  12:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане по результатам лабораторных исследований три пляжа признаны непригодными для купания. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

В ходе мониторинга качества воды в местах рекреации выявлены нарушения санитарных норм. Так, на казанских пляжах «Локомотив» и «Нижнее Заречье» вода не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Нарушения по санитарно-химическим показателям обнаружены на пляжах озера Большое Лебяжье и озера «Нижнее Заречье».

Пробы воды, не соответствующие нормативам по паразитологическим и вирусологическим показателям, не зарегистрированы.

Управление Роспотребнадзора по РТ не рекомендует купаться в указанных водоемах и направило администрациям районов и ответственным лицам предложения об установке соответствующих аншлагов.

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