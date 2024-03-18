Роспотребнадзор заявил, что число заболевших корью в казанской школе №18 увеличилось до двенадцати

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Город
18 марта 2024  11:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В прошедший четверг прошла информация о том, что в городской школе №18 первоклассник заболел корью, еще несколько учеников и учитель под подозрением. Непривитым 116 детям запретили посещать школу. 

Сегодня стало известно, что корь подтверждена у 12 школьников. Об этом «Татар-информ» узнал в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

«На сегодня зарегистрировано 12 случаев кори, в том числе 11 – среди первоклассников и один – у учителя. Все заболевшие не привиты против кори по причине отказа», – заявили в Роспотребнадзоре.

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