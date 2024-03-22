Роспотребнадзор заявил об увеличении случаев кори в Татарстане

news_top_970_100
Республика
22 марта 2024  12:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В марте этого года в республике уже зарегистрировали на шесть случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года – количество заболевших достигло 25.

Подавляющее большинство из этого числа – ученики казанской школы №18. Напомним, что там зафиксировали 13 случаев заболевания среди детей и учительского состава. 

В республиканском управлении Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое обследование очага кори. Привили 70 человек по эпидемическим показаниям среди 60% от общего числа контактных лиц. Больше 30 школьников и взрослых отказались и до сих пор остаются непривитыми.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Опубликован рейтинг самых удобных банковских мобильных приложений
Заболеваемость туберкулёзом снизилась в Татарстане
В Казани отметят еврейский праздник Пурим
Билялетдинов покинул пост тренера «Ак Барса»
В шести районах Казани завтра пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Спецпоказ документального фильма про СВО состоится в казанском кинотеатре «Мир»
Прокуратура Татарстана требует обжалования приговора заступника из Казани
Региональный этап конкурса «Твой ход» прошел в Татарстане