Роспотребнадзора РТ рассказал, пригодна ли вода из-под крана для питья

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Полезное
28 июня 2024  16:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Качество питьевой воды строго регламентируется санитарными нормами. В Татарстане ежемесячно проводится мониторинг качества воды из водопроводной сети. Однако в зависимости от региона состав воды может варьироваться. В некоторых случаях она может содержать избыточное количество хлора и других веществ, влияющих на вкус напитков.

Можно ли использовать для приготовления напитков, например, лимонада, обычную воду из-под крана? Специалисты Роспотребнадзора по РТ рассказали, на что обратить внимание.

Важным фактором является бактериологическая безопасность. Для дополнительной защиты от бактерий и вирусов можно использовать фильтры.

Специалисты напоминают, что домашний лимонад, в отличие от магазинного, рекомендуется употреблять в течение суток. Также необходимо тщательно мыть все фрукты и ягоды перед использованием.

Таким образом, готовить лимонад из воды из-под крана можно, соблюдая ряд условий. Регулярный контроль качества воды, использование фильтров и внимательное отношение к продуктам помогут приготовить вкусный и безопасный напиток.

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Роспотребнадзора РТ рассказал, пригодна ли вода из-под крана для питья
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