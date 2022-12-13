 Росприроднадзор: очистные сооружения в РТ ломаются через полгода из-за неправильного использования
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Росприроднадзор: очистные сооружения в РТ ломаются через полгода из-за неправильного использования

Обслуживание объектов затруднено и из-за дефицита компетентных кадров в отрасли.

Республика
13 декабря 2022  11:34
Автор:
Шахерезада Курбанова

Из-за неправильной эксплуатации очистительные сооружения в республике выходят из строя через полгода после их постройки. Об этом заявил Фаяз Шакиров, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

«Проводится реконструкция объектов, выделяются федеральные деньги, строятся очистные сооружения, но не определяются эксплуатирующие организации. Из-за их неправильного использования, буквально за полгода очистные, которые строились за сотню миллионов рублей, выходят из строя. И восстанавливать их очень сложно», – прокомментировал эксперт. 

Как сообщил спикер, проблема еще состоит в том, что нет компетентных специалистов – инженеров, технологов, лаборантов. Несмотря на это, на данный момент практически в каждом районе республики проведена реконструкция очистных сооружений.

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