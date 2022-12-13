Росприроднадзор: очистные сооружения в РТ ломаются через полгода из-за неправильного использования

Из-за неправильной эксплуатации очистительные сооружения в республике выходят из строя через полгода после их постройки. Об этом заявил Фаяз Шакиров, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Проводится реконструкция объектов, выделяются федеральные деньги, строятся очистные сооружения, но не определяются эксплуатирующие организации. Из-за их неправильного использования, буквально за полгода очистные, которые строились за сотню миллионов рублей, выходят из строя. И восстанавливать их очень сложно», – прокомментировал эксперт.

Как сообщил спикер, проблема еще состоит в том, что нет компетентных специалистов – инженеров, технологов, лаборантов. Несмотря на это, на данный момент практически в каждом районе республики проведена реконструкция очистных сооружений.