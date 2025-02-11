Росреестр РТ разъяснил новые правила оформления недвижимости

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11 февраля 2025  11:40

В России с 1 марта вступает в силу федеральный закон, вводящий принцип "построил – оформил". Это означает, что прежде чем начать эксплуатировать любое здание или сооружение, необходимо сначала поставить его на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Как поясняет эксперт ведомства Александра Абдуллина, завершением строительства или реконструкции считается получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление о соответствии построенного дома требованиям градостроительного законодательства.

Также кадастровый учет необходим и в тех случаях, когда для строительства или реконструкции не требуется ни разрешение, ни проектная документация, например, для жилых или садовых домов.

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