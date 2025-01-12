Росреестр сообщил жители каких регионов чаще всего покупали недвижимость в РТ

Пресс-служба Росреестра по РТ сообщила статистику, по которой видно жители каких регионов чаще других приобретали недвижимость в республике Татарстан.

На первом месте оказались жители соседнего Башкортостана. По итогам прошедшего году ими было сделано 625 обращений в Росреестр. На втором месте расположились москвичи с 529 обращениями, далее идут жители московской области – 485, Удмуртии – 308 и Ульяновской области с 285 обращениями.

Что касается районов РТ, в которых приобреталась недвижимость, то здесь на первом месте столица – Казань (1539 обращений). Вторым по популярности значится город Набережные Челны (350) и совсем немного отстаёт Зеленодольский район (342). Всего же по РТ было сделано 4665 обращений за 2024 год.