Росреестр сообщил жители каких регионов чаще всего покупали недвижимость в РТ

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Республика
12 января 2025  16:20

Пресс-служба Росреестра по РТ сообщила статистику, по которой видно жители каких регионов чаще других приобретали недвижимость в республике Татарстан.

На первом месте оказались жители соседнего Башкортостана. По итогам прошедшего году ими было сделано 625 обращений в Росреестр. На втором месте расположились москвичи с 529 обращениями, далее идут жители московской области – 485, Удмуртии – 308 и Ульяновской области с 285 обращениями.

Что касается районов РТ, в которых приобреталась недвижимость, то здесь на первом месте столица – Казань (1539 обращений). Вторым по популярности значится город Набережные Челны (350) и совсем немного отстаёт Зеленодольский район (342). Всего же по РТ было сделано 4665 обращений за 2024 год.

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Росреестр сообщил жители каких регионов чаще всего покупали недвижимость в РТ
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