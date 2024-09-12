Росреестр Татарстана проведет онлайн-встречу с кадастровыми инженерами

Завтра, 13 сентября, в 10:00 Росреестр Татарстана проведет прямой эфир во ВКонтакте, посвященный актуальным вопросам кадастровой деятельности.

В онлайн-формате на вопросы кадастровых инженеров ответит заместитель руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров. Модератором встречи выступит начальник отдела контроля профессиональной деятельности «Ассоциации кадастровых инженеров Поволжья» Аделя Мифтахова.

В центре внимания – актуальные изменения в законодательстве, практические аспекты кадастрового учета и регистрации прав, а также нюансы оформления документации.