Росреестр Татарстана проведет онлайн-встречу с кадастровыми инженерами

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Республика
12 сентября 2024  14:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра, 13 сентября, в 10:00 Росреестр Татарстана проведет прямой эфир во ВКонтакте, посвященный актуальным вопросам кадастровой деятельности.

В онлайн-формате на вопросы кадастровых инженеров ответит заместитель руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров. Модератором встречи выступит начальник отдела контроля профессиональной деятельности «Ассоциации кадастровых инженеров Поволжья» Аделя Мифтахова.

В центре внимания – актуальные изменения в законодательстве, практические аспекты кадастрового учета и регистрации прав, а также нюансы оформления документации.

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